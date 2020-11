Premier League : De Bruyne brille avec deux passes décisives contre Burnley, Manchester City cartonne (5-0, vidéos)

Après 6 minutes il a ainsi offert une passe du gauche à Riyad Mahrez pour l’isoler devant le but et le mettre dans les conditions de faire 1-0.

Après un deuxième but de l’Algérien, De Bruyne a encore fait des siennes avec un superbe centre du pied droit au deuxième poteau pour Benjamin Menyd, auteur d’une reprise de volée imparable (41e).

Encore très présent dans le jeu des Cityzens en deuxième période,’KDB’ a assisté de près aux deux autres goals des siens signés Ferran Torres (67e) et Riyad Mahrez (69e). Dans les arrêts de jeu, il a malheureusement frappé sur le poteau et a été privé d’un but qu’il aurait largement mérité.

Stoppé par Liverpool avant la trêve internationale puis battu par Tottenham la semaine dernière, Manchester City retrouve la victoire en championnat et grimpe à la 8e place avec 15 points, soit 6 de moins que Liverpool tenu en échec par Brighton (1-1).

Les deux prochains rendez-vous de Manchester City sont programmés pour mardi contre Porto en Ligue des Champions et samedi prochain contre Fulham.