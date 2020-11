Bundesliga : le but de Thorgan Hazard insuffisant pour éviter la défaite du Borussia Dortmund contre Cologne (vidéos)

Avec Axel Witsel et Thomas Meunier dans leur onze de base, les ‘Borussen’ ont dominé la rencontre et n’ont pratiquement rien concédé à leurs adversaires. Mais c’est sur phase arrêtée que le BVB a montré ses limites en permettant au Tunisien Ellyes Skhiri de faire trembler les filets à deux reprises (9e et 60e).

Des changements qui ont porté partiellement leurs fruits puisque Reyna a offert le but du 1-2 à Thorgan Hazard à la 74e minute. Auteur d’un beau plat du pied droit, le Diable rouge a ouvert son compteur buts en Bundesliga cette saison alors qu’il avait déjà marqué en Ligue des Champions (1 but) et en Coupe d’Allemagne (1 but).