Homme tabassé par la police à Paris: la garde à vue des quatre policiers est prolongée (vidéos)

Concernant le quatrième policier en garde à vue, Hugues R., son avocat Bruno Beneix-Christophe a expliqué à l’AFP qu’il s’agissait de « faits distincts ».

Il est soupçonné d’avoir lancé une grenade lacrymogène dans le studio de musique. « Il n’a pas été en contact direct avec Michel Zecler », est « seulement arrivé en renfort » et ne « peut pas être concerné par les accusations de racisme », a-t-il insisté.

Alors qu’une seconde vidéo diffusée par Loopsider montre que M. Zecler a été également frappé dans la rue par l’un des trois policiers, sans réaction apparente de plusieurs autres qui l’entouraient, Me Beneix-Christophe a indiqué qu’Hugues R. « était un peu à l’écart dans la rue » et « n’était pas dans les intervenants » à ce moment-là.

« Violences par personnes dépositaires de l’autorité publique » et « faux en écriture publique ».

Dans cette affaire, Michel Zecler a dans un premier temps été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte samedi 21 par le parquet de Paris pour « violences sur personne dépositaire de l’autorité publique » et « rébellion ».

Mais l’enquête a été classée sans suite et le parquet de Paris a ouvert mardi la nouvelle procédure pour « violences par personnes dépositaires de l’autorité publique » et « faux en écriture publique ».

« On m’a dit ‘sale nègre’ plusieurs fois et en me donnant des coups de poing », a dénoncé jeudi la victime en venant porter plainte, avec son avocate, Me Hafida El Ali, au siège parisien de l’IGPN. « Je voudrais juste que le travail (de l’IGPN, ndlr) soit fait », a-t-il dit au sortir de sa déposition. « Je n’ai aucun doute là-dessus », a-t-il ajouté.