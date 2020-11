Loi «sécurité globale»: des manifestations rassemblent 133.000 Français et provoquent des heurts à Paris et dans plusieurs métropoles

Auparavant, le ministère avait fait état de 46.000 manifestants à Paris et recensé au total 18 interpellations dont neuf dans la capitale, ainsi que « 37 blessés » parmi les forces de l’ordre après des heurts avec des manifestants.

Les marches des libertés contre le texte de loi « sécurité globale » et les violences policières ont rassemblé samedi en France 133.000 personnes, selon un comptage du ministère de l’Intérieur effectué à 18h.

En milieu d’après-midi, des tensions ont éclaté à l’avant du cortège parisien, près de la place de la Bastille, où des groupes de manifestants ont formé des barricades et allumé plusieurs feux qui dégageaient de grands panaches de fumée et une odeur âcre.

Du mobilier urbain a été détruit et plusieurs voitures incendiées, nécessitant l’intervention des pompiers tandis que le reste du cortège poursuivait son défilé, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Des affrontements entre des groupes de manifestants et les forces de l’ordre se poursuivaient en fin de journée sur la place de la Bastille, où plusieurs départs de feu ont eu lieu, a constaté une journaliste de l’AFP.

Autour de 17H30, un kiosque à journaux, l’entrée d’un bâtiment de la banque de France et une brasserie adjacente ont été incendiés, nécessitant l’intervention des pompiers.

Autour, des groupes de manifestants très mobiles et tout en noir jettent des projectiles en tout genre sur les forces de l’ordre qui répliquent par des tirs de gaz lacrymogène, selon la journaliste de l’AFP.

Plusieurs manifestants blessés, dont une femme à la tête, ont été pris en charge par d’autres manifestants ou les équipes de street medics, a constaté une autre journaliste de l’AFP.

Autour de la statue de la place, des manifestants descellent les pavés pour les lancer sur les forces de l’ordre, qui multiplient les charges.

Dans d’autres grandes villes

Plusieurs milliers de personnes se sont également rassemblées à Marseille, Rennes, Lille, Lyon, Bordeau ou encore à Montpellier. « Ces lois-là sont faites pour museler les oppositions, les résistances », estime Thérèse Bourgeois, de La Ligue des droits de l’Homme dans le cortège marseillais.

À Lyon, ils étaient quelque 7.500 personnes à défiler. Des manifestants et trois policiers ont été blessés par des jets de projectiles lors de débordements, a indiqué la préfecture du Rhône. Quatre interpellations ont eu lieu à l’issue de la « marche des libertés », a-t-elle précisé en début de soirée.

Samedi dernier, la mobilisation à l’appel du collectif « Stop ! Loi sécurité globale », qui rassemble des syndicats de journalistes, des ONG, l’association de la presse judiciaire, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et d’autres associations avait rassemblé environ 22.000 personnes sur l’ensemble du territoire, selon les autorités.

Contexte tendu

Depuis, la controverse autour de ce texte, vivement dénoncé par les journalistes et les défenseurs des libertés publiques, s’est encore renforcée.

L’évacuation brutale d’un camp de migrants à Paris lundi soir et la révélation jeudi du passage à tabac d’un producteur de musique noir par quatre policiers, dont la garde à vue a été prolongée samedi, ont suscité l’indignation et électrisé le débat. Des scènes filmées et visionnées des millions de fois sur les réseaux sociaux.

Dans ce contexte tendu, Emmanuel Macron est descendu vendredi dans l’arène pour dénoncer l’« agression inacceptable » du producteur Michel Zecler et des « images qui nous font honte ».

Il a demandé de nouveau au gouvernement de lui faire rapidement des propositions « pour lutter plus efficacement contre toutes les discriminations ».

Qu’adviendrait-il si les policiers ne pouvaient plus être filmés, interrogent les détracteurs de la loi « sécurité globale », qui redoutent la portée de son article 24, pénalisant ceux qui voudraient filmer les forces de l’ordre avec une intention malveillante.

Le ministre de l’Intérieur, Darmanin, au cœur de la tourmente

Après avoir modifié le texte pour inclure des garanties sur le « droit d’informer », le gouvernement a passé la semaine à tenter de déminer ce dossier.

En vain : malgré son adoption en première lecture par l’Assemblée nationale, la polémique était telle que Matignon s’est résolu à annoncer une nouvelle réécriture du texte par une « commission » indépendante. Avant de rétropédaler face à l’ire des parlementaires et de la majorité, à qui Jean Castex a dû assurer qu’ils auraient le dernier mot.

Le ministre de l’Intérieur, au coeur de la tourmente, était la cible de nombreux slogans hostiles et de pancartes le tournant en dérision.