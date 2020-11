Hockey sur gazon: La Gantoise et le Watducks prennent l’ascendant

Orée – Gantoise : 0-3. Les Flandriens continuent leur cavalier seul en tête de la division d’honneur à l’issue de cette 10e journée de compétition. Face à l’Orée, les hommes de Pascal Kina ont conservé leur brevet d’invincibilité en proposant une nouvelle prestation solide et appliquée. Une nouvelle démonstration, s’il le fallait encore, que les Gantois ont bel et bien la carrure pour se mêler à la lutte pour le titre en fin de saison. Comme souvent, c’est Leandro Tolini qui a débloqué le marquoir sur penalty. Une fois lancés, les visiteurs ont parfaitement négocié les échanges et ils ont accentué leur avance grâce à Etienne Tynevez. Cette 3e défaite consécutive ne fait pas les affaires des Bruxellois qui occupent désormais la 3e place du classement derrière leurs adversaires du jour et le Waterloo Ducks. Waterloo Ducks – Dragons : 3-1. Après leur beau succès de la semaine dernière à l'Orée, les Brabançons ont démontré qu'ils étaient réellement en toute grande forme pour disputer cette fin de premier tour. Face aux Anversois, ils ont fait preuve d'un réalisme à toute épreuve pour engranger leur 7e succès de la saison (3-1). Et même si ce sont les visiteurs qui prenaient l’initiative dans ce duel avec de belles possibilités pour Felix Denayer (sur p.c.), Florent van Aubel ou Cédric Charlier, c’est bien Tommy Willems qui faisait mouche sur la toute première occasion des Brabançons (21e). 4 minutes plus tard, Victor Charlet doublait même l’avance de l’équipe locale sur son premier p.c. L’efficacité était totale du côté de Waterloo qui se donnait encore un peu plus d’air, à la 44e minute, grâce à Guillaume Van Marcke. Louis Depelsenaire passait alors tout près du 4-0 mais, sur la relance, Felix Denayer parvenait à sauver l’honneur (62e). Les protégés de Jean Willems s’offrent donc un remarquable 6/6 avant de se déplacer, ce dimanche, au Racing.

Braxgata – Léopold : 1-4. Les déplacements à Boom ne sont jamais aisés mais les Ucclois ont parfaitement négocié leur visite en terres anversoises. Tom Boon a, une nouvelle fois, été l’un des principaux artisans du succès de ses couleurs en inscrivant 2 buts avant la pause portant son total personnel à 17 réalisations en 10 rencontres. Tobias Biekens avait réduit l’écart entre les 2. En seconde période, c’est Arthur Verdussen qui s’offrait, lui aussi, un doublé. De quoi permettre au Léopold de se positionner à la 4e place du classement, juste devant Louvain.

Namur - Daring : 3-3. Une semaine après le premier succès de son histoire en division d’honneur, Namur a réussi à arracher un bon point dans les dernières minutes de son duel avec le Daring. Menés au score dès la 7e minute après le but de Joaquin Coelho, ils n’ont jamais rien lâchés et ils sont restés au contact des Molenbeekois. Voktor Pokorny faisait 1-1 juste avant la pause mais les visiteurs prenaient le large après les buts de Thomas Vander Gracht (42e) et François Sior (46e). François Cirillo redonnait de l’espoir aux siens alors qu’il restait 20 minutes à jouer avant que Viktor Pokorny n’égalise à la 65e minute. Avec 4 points, les Namurois n’ont donc toujours pas dit leur dernier mot dans la lutte pour le maintien.