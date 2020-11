Premier League: Dans le dur, Everton s’incline devant Leeds United (0-1)

La victoire 2-3 contre Fulham la semaine dernière n’a fait que camoufler la mauvaise passe que vit Everton depuis plusieurs semaines. Avec 3 points sur 15, l’équipe de Carlo Ancelotti semble en difficulté et a perdu le bénéfice de son beau début de championnat.

Ce samedi face à Leeds, Everton n’a à nouveau pas brillé et a fini par concéder un but en fin de match . Une frappe croisée de Raphinha (79e) a ainsi permis à Leeds de s’imposer et de décrocher trois points très importants. Avec 11 points en 10 rencontres, l’équipe de Marcelo Bielsa est 15e de Premier League.