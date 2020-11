Boxe: pas de vainqueur dans le duel d’exhibition entre Mike Tyson et Roy Jones Jr.

Attendue avec un mélange de fébrilité et d’excitation par les amateurs du noble art, l’exhibition entre Tyson et Jones Jr n’a pas déçu. Si aucun vainqueur n’a été désigné au terme des huit rounds de deux minutes – une durée qui s’est avérée bien raisonnable, n’en déplaise aux récriminations originelles des protagonistes –, les deux boxeurs ont montré qu’ils en avaient encore dans les gants.

Au moment de l’annonce de la décision, Tyson est apparu bien plus frais que Jones Jr, encore en sueur et éreinté par les « coups au corps qui m’ont épuisé », a-t-il avoué. « Tu as bien encaissé, parce que je t’en ai envoyé. Je respecte ça », lui a répondu « Iron Mike », satisfait du résultat : « Le nul me va ! ». Et qui l’a enjoint à « remettre ça ».

Huis clos oblige en ces temps de pandémie galopante, il n’y avait pas de fans en furie dans les tribunes du Staples Center de Los Angeles, pas d’électricité qui pimente habituellement les grands soirs.