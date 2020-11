Noël, musées, piscines…: ce qui est autorisé, ce qui est interdit

Les autorités ont refusé de parler d’« assouplissement » ce vendredi soir, à l’issue du Comité de concertation. On n’élargit pas la bulle sociale, même pas pour les fêtes. Mais on rouvre les commerces non essentiels, les piscines et les musées. Le point sur les nouvelles mesures, et celles qui restent en vigueur.

Commerces

Les commerces (essentiels et non essentiels) sont ouverts, dans le respect d’un protocole strict (shopping individuel, 30 minutes maximum, un client par 10m2, port du masque obligatoire, gel désinfectant…). Les commerces de contact (coiffeurs, centres esthétiques, massages, bien-être…) restent fermés.