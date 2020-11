Zidane sur la blessure d’Hazard: «Je crois et j’espère qu’il s’agit juste d’un coup»

Arrivé au Real Madrid à l’été 2019 pour 5 ans et 115 millions d’euros en provenance de Chelsea, Hazard a vécu une première saison minée par des blessures à répétition aux chevilles. Il n’a marqué qu’un seul but en 22 matches toutes compétitions confondues en 2019-2020. Depuis son arrivée à Madrid, il a manqué 36 matchs du Real et n’a pas joué plus de quatre matchs consécutifs.

Le Brainois a manqué le début de la saison 2020-2021 à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, puis il a été testé positif au Covid-19 le 7 novembre. Il est ensuite revenu à la compétition contre Mönchengladbach le 27 octobre en Ligue des champions (2-2).

Cette saison, il cumule deux buts en cinq matchs, toutes compétitions confondues.

Il n’a plus joué avec la Belgique depuis douze mois.