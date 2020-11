Rallyes: Grégoire Munster sacré vice-champion d’Europe Junior

Le Russe Alexey Lukyanuk (Citroën C3 R5) a été sacré champion d’Europe des rallyes pour la deuxième fois en trois ans, samedi, à l’issue du « Rally Islas Canarias » remporté par le Français Adrien Fourmaux, copiloté par notre compatriote Renaud Jamoul (Ford Fiesta R5). Grégoire Munster (Hyundai i20 R5) a terminé 3e de ce championnat, derrière Lukyanuk et Oliver Solberg (VW Polo R5). Si l’espoir des rallyes belges avait très peu de chances d’être sacré au général, il nourrissait toutefois l’ambition de décrocher le titre Junior, assorti d’une jolie prime de 100.000 euros.

Crevaison et slicks sur la pluie

Las, ses chances de bien se classer ont été ruinées dès le vendredi matin, quand il a affronté des routes détrempées au volant d’une Hyundai i20 chaussée de pneus slicks et a en plus été victime d’une crevaison dès la spéciale d’ouverture ! Relégué à près de 4 minutes des leaders à la mi-journée, il savait qu’il n’avait plus grand-chose à attendre de ce rallye qu’il a finalement achevé à la 20e place. Un classement insuffisant pour empêcher Oliver Solberg, le fils du champion du monde 2003 Petter Solberg, de se parer du titre de champion d’Europe Junior, tout juste devant notre compatriote.

Munster : « Je ne peux pas être déçu »

« Ce n’est évidemment pas le résultat que j’espérais, mais c’est comme ça, je dois l’accepter », soupirait Grégoire Munster, secondé par l’efficace Louis Louka. « D’un autre côté, je ne peux pas être déçu de ce double podium conquis en championnat d’Europe, puisqu’à la base, je devais disputer le championnat de Belgique, et ce sont les circonstances un peu particulières de cette saison qui nous ont permis d’apparaître plus régulièrement sur la scène européenne. Sans le soutien d’Hyundai Motorsport, et d’Hyundai Belgique bien sûr, je n’aurais pas pu disputer un tel programme. »