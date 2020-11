La Grand-Place de Bruxelles noire de monde: Marc Van Ranst furieux

Le célèbre virologue Marc Van Ranst a fortement réagi aux photos et vidéos de la Grand-Place de Bruxelles, très fréquentée ce samedi soir. « Certaines personnes comprennent d’elles-mêmes, d’autres comprennent quand on leur explique, et certaines ne comprendront jamais », a écrit sur Twitter le scientifique.

Lire aussi 1332790359492075520

Philippe Close réagit

Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles a également réagi. « Beaucoup de gens se sont rendus dans le centre-ville aujourd’hui. Malheureusement trop de gens en même temps, » a sobrement écrit sur Twitter le bourgmestre. « Nous demandons à chacun d’entre vous de respecter toutes les consignes sanitaires. Nous devons absolument poursuivre, ensemble nos efforts. »