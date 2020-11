Unilever devient une entreprise britannique

Le groupe avait auparavant des divisions néerlandaise et britannique, et des sièges tant à Londres qu'à Rotterdam. Les actionnaires des deux pays ont décidé d'opter pour le drapeau britannique et des bureaux centraux à Londres.

Ce changement était dans les cartons depuis un certain temps déjà. En 2018, Unilever avait fait savoir qu'elle souhaitait simplifier sa structure, notamment pour des raisons budgétaires. Après un travail de lobby des gouvernements néerlandais et britannique, le choix s'était initialement porté sur les Pays-Bas, entre autres dans l'optique, pour les actionnaires, de bénéficier de l'abolition de l'impôt sur les dividendes.