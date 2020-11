Yves Van Laethem: «Faites attention pour éviter un vilain cadeau de Noël huit jours plus tard»

Vendredi, le Comité de concertation a décidé des mesures strictes que les Belges devront encore respecter durant les prochaines semaines. Le virus circule toujours en Belgique, la situation dans les hôpitaux reste compliquée et les politiques n’ont annoncé presque aucun assouplissement pour les fêtes de fin d’année.

Yves Van Laethem, le porte-parole inter-fédéral, a rappelé ce cadre avant de lancer un avertissement aux Belges. « Ce que je voudrais dire aux gens qui vont aller à l’encontre des règles parce qu’il y en aura forcément, c’est : par pitié, faites attention », a martelé le scientifique. « S’il y a quatre ou cinq personnes chez vous et je n’espère pas 10 ou 15 comme on peut le voir parfois, gardez vos distances, essayez d’aérer, prenez les gestes barrière nécessaire pour qu’il n’y ait pas un vilain cadeau de Noël huit jours plus tard. »