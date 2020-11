Le parcours lumineux «Wintergloed» fermé dimanche soir à Bruges

La reine Mathilde nous a accordé un entretien à l’occasion des vingt ans du Fonds qui porte son nom et qui vient en aide aux jeunes les plus fragiles. La pandémie a renforcé cette vulnérabilité. Alors ses enfants aussi se sont engagés : « Durant le premier confinement, ils ont téléphoné à plus de 300 personnes âgées. »