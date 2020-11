Liga: Barcelone écrase Osasuna avec des magnifiques buts de Griezmann et Messi (4-0, vidéos)

Plusieurs enseignements à tirer après ce partage face au leader brugeois ! D’abord, l’Excel engrange un point non prévu dans le tableau de marche et qui pourrait donc peser lourd dans la balance. Ensuite, les hommes de Simao alignent un 4 sur 6 qui, indéniablement, booste le moral des troupes avant les confrontations vitales face à Saint-Trond et Waasland. Enfin, Mouscron, qui alignait du sang frais, peut compter sur un groupe entier élargi et concerné pour ces échéances…