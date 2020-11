Le magnifique hommage de Lionel Messi à Diego Maradona après son but contre Osasuna (vidéo)

Le N°10 du FC Barcelone a marqué le quatrième et dernier but des siens à une vingtaine de minutes du terme de la rencontre. Une belle frappe croisée du gauche qui a fait place à une célébration encore plus belle.

Enlacé par ses équipiers, Messi a calmement enlevé son brassard de capitaine avant d’ôter son maillot blaugrana pour faire apparaître la vareuse n°10 du Newell’s Old Boys, club argentin où Messi a été formé dès son plus jeune âge et où il a pu l’esace de quelques mois observer le ‘Pibe de Oro ’. Après son epérience à Séville, Maradona avait en effet décidé de revenir en Argentine pour deux ans sous le maillot du Newell’s Old Boys.

Si Messi n’était alors qu’un gosse talentueux, les deux hommes ont été réunis bien plus tard entre 2008 et 2010 lorsque Maradona était sélectionneur d’une Argentine emmenée par la Pulga.