Superbe performance de Zizou Bergs: le Belge remporte le tournoi ITF de Bratislava

Peut-être que plus que dans d’autres sports, le tennis, c’est la tête et les jambes. Et quand la tête ne va pas, tous les pros vous le diront, c’est impossible de donner le meilleur de soi-même, la balle tourne carré. Cette saison 2020 marquée par la pandémie a été un grand révélateur de la sensibilité de chacun par rapport à l’incertitude. Il y a ceux qui voient tout de même le verre à moitié plein, et profitent de ce qu’ils ont devant eux, et il y a ceux qui ne voient que le verre à moitié vide et sont minés par ce qu’ils ne parviennent plus à contrôler.