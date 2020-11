24h de piste: Kilian Jornet abandonne sa tentative de record du monde

La fameuse tentative de record des « 24h de piste » sur un anneau d’athlétisme a tourné court pour le trailer Kilian Jornet. L’Espagnol a démarré son long et éreintant périple vendredi en fin de matinée, avant d’abandonner le soir tard, sur blessure, après 134,8 km en 10h20. Sur la piste froide de Mandalen en Norvège, l’Espagnol en était à son 338e tour…

« Je me sentais plutôt bien, avec les hauts et les bas normaux d’une longue course comme celle-ci », a-t-il commenté. « Puis, tout à coup, j’ai ressenti deux douleurs intenses dans ma poitrine et j’ai commencé à être très étourdi et très épuisé. Les médecins sont venus me voir et m’ont vérifié et ont dit qu’il valait mieux aller à l’hôpital… J’aurais aimé que ça se passe différemment, mais c’est toujours amusant d’explorer différentes choses. Peut-être que nous nous reverrons bientôt… »

Kilian Jornet s’est entraîné pendant près d’un an pour ce projet.