Météo: jusqu’à -10 degrés la nuit prochaine

Le soleil fera son apparition dimanche après-midi après dissipation de la grisaille, selon l’Institut royal

Pour ce soir et cette nuit, on prévoit l’arrivée progressive de champs nuageux. De la brume et des banc de brouillard seront également présents par endroits. Il faudra bien s’emmitoufler sous la couette: les valeurs minimales plongeront jusqu’à -4 degrés voire -10 en Ardenne. Le risque de formation de plaque de givre va se généraliser. Quant au vent, il sera faible et généralement variable, passant du nord-est ce soir au sud-ouest lundi matin.

Lundi, la journée débutera par un temps sec et froid avec des gelées partout et localement du brouillard givrant. Au fil des heures, le ciel deviendra très nuageux et il pourra y avoir ici et là un peu de pluie ou de bruine. En Ardenne, le soleil brillera jusqu’en soirée. Les maxima oscilleront entre 2 et 9 degrés, sous un vent faible à assez fort à la mer.