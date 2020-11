D1A: Anderlecht et le Standard se neutralisent dans un Clasico décevant (0-0)

Sur une série de deux matches sans victoire et battus au Beerschot lors de leur dernière sortie, les Mauves, 7e du championnat, devaient impérativement s’imposer pour remonter dans le top 4 et ne pas perdre le contact avec la tête du classement.

Remplaçants : Verbruggen, Lawrence, Verschaeren, Amuzu, Kana, Zulj, Dimata.

Standard : Bodart, Fai, Dussenne, Bokadi, Laifis, Gavory, Raskin, Bastien, Cimirot, Lestienne, M.-A. Balikwisha.

Remplaçants : Gillet, Henkinet, Sissako, Jans, J. Carcela, Cop, Tapsoba, Oulare.

Le principal fait de match :

52e : Les Mauves pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score via Michel Vlap, mais ils ont vu leur but refusé pour hors-jeu de Nmecha à la base de l’action. Un hors-jeu finalement pas si évidemment, puisque cela se joue à quelques centimètres avec Fai, tout proche de le couvrir...