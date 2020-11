D1A: Zulte Waregem surprend La Gantoise (0-3)

Eliminés jeudi en Europa League après une 4e défaite d’affilée sur la scène européenne, les Buffalos étaient toujours privés de leurs attaquant Laurent Depoitre (blessure musculuaire) et Roman Yaremchuk et Tim Kleindienst (coronavirus) au coup d’envoi.

Aligné en pointe de l’attaque gantoise, Osman Bukari butait deux fois sur Bostyn dans le premier quart d’heure. Le Essevee se montrait plus efficace et Omar Govea ouvrait le score sur coup franc à la 27e minute. Tomas Chory mettait Zulte Waregem à l’abri en doublant la mise 10 minutes plus tard, et Jelle Vossen salait encore un peu plus l’addition en portant le score à 0-3 à la 83e minute.

Au classement, La Gantoise est 10e avec 16 points. Zulte Waregem est 14e avec 14 unités.