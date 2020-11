Hockey sur gazon: La Gantoise en taille patron, le Racing au fond du trou

Gantoise – Braxgata : 9-2. Les Flandriens poursuivent tranquillement leur petit bonhomme de chemin dans la compétition. Ils ont remporté un 9e succès en 10 rencontres (ils affronteront Namur, jeudi soir, en match d’alignement) mais surtout ils continuent à impressionner par leur puissance offensive (48 buts) et leur contrôle des échanges. Face aux Anversois, ils ont empilé les buts avec une belle régularité et ils n’ont jamais été mis sous pression. Les buteurs du jour : Guillaume Hellin (2), Etienne Tynevez, Arthur Borrekens (2), Leandro Tolini (3 p.c.) et François Goyet. Les visiteurs ont réduit la marque via Pablo Abadal et Tobiad Biekens. Les Gantois confirment qu’ils sont actuellement le plus sérieux candidat au titre même si c’est au second tour qu’ils devront démontrer s’ils ont bel et bien les moyens de leurs ambitions.

Racing – Waterloo Ducks : 0-2. Les Brabançons ont donc ponctué leur week-end avec un nouveau succès (0-2). Après l’excellent match face au Dragons, samedi, les hommes de Jean Willems ont pourtant été un peu moins à leur affaire face à des Ucclois volontaires et accrocheurs. Mais ils ont, toutefois, une fois de plus, fait preuve d’un réalisme à toute épreuve pour engranger leur 8e victoire de la saison. Dès l’entame des débats, la rencontre était plutôt équilibrée mais c’est Nicolas Dumont qui lançait les hostilités à la 20e minute sur le premier véritable tir au but de la rencontre. Après la pause, les Bruxellois se montraient plus entreprenants mais le dernier geste n’était pas au rendez-vous. Et c’est finalement à la 63e minute que l’international français, Nicolas Dumont, s’offrait le doublé et mettait un terme aux derniers espoirs de son adversaire. A l’issue de la rencontre, le coach du Watducks n’était pas vraiment satisfait de la prestation de ses ouailles et il leur promettait une solide semaine de travail. Dans le camp adverse, c’était carrément la soupe à la grimace. Douzième avec 9 points seulement, le Racing n’aura, en effet, plus le droit à l’erreur lors de ses 4 derniers matchs (dont 2 rencontres d’alignement encore au programme) s’il souhaite encore arracher le top 8.