Samuel Bastien après le nul lors du Clasico: «La fatigue n’est pas une excuse…»

Juste après la rencontre, le capitaine du Standard Samuel Bastien s’est confié au micro d’Eleven Sports. « Déjà, on ne perd pas, c’est le principal. On était venu ici pour prendre les trois points, mais on n’a pas réussi… »

Et le médian a donné des éléments de réponse pour expliquer ce manque de réussite. « On a manqué de technique dans le dernier geste. Beaucoup de joueurs ont manqué de qualité dans ce domaine. Et la fatigue n’est pas excuse. C’est un Clasico, il faut passer au-dessus de ça ! Mais on essaye de faire le maximum chaque match, et on va continuer de travailler pour s’améliorer. »