Vincent Kompany: «Continuer notre travail avec plus de sérénité qu’avant le Clasico»

D’après le coach du Sporting, son équipe pourra utiliser cette rencontre pour poursuivre son évolution.

Vincent Kompany, quelle est votre analyse de la rencontre ?

Je réalise que ce n’était pas un bon match pour le supporter neutre. De mon point de vue, j’ai vu une prestation défensive solide et de l’engagement. On ne pouvait pas en manquer contre le Standard dans un Clasico. C’était ma priorité pour ce match même si les supporters veulent toujours la victoire. On a bien entamé la rencontre et on a su créer certaines phases dangereuses. À la fin de la rencontre, je pensais qu’on allait passer au-dessus de notre adversaire. On a bien fini physiquement et c’est bien pour nous. Au final, c’est un résultat correct en regardant la prestation des deux équipes. On pourra construire sur ce match pour la suite en continuant notre travail avec plus de sérénité qu’avant le Clasico.

Que pensez-vous du but de Michel Vlap annulé par le VAR ?

Je n’ai pas revu les images de la phase du hors-jeu. J’ai sauté en l’air en voyant que le ballon était au fond puis j’ai vu que le VAR a annulé le but. Il sera intéressant d’entendre l’interprétation des spécialistes sur cette phase de jeu.

Un des rares moments où Anderlecht a été dangereux. Comment expliquer le manque de danger devant le but du Standard ?

Ce qui m’ennuie, c’est que tout se passe bien à l’entraînement dans ces moments-là mais pas en match. On a eu des bonnes situations parfois même en supériorité numérique mais on n’a pas conclu. Noubliez pas que mes joueurs les plus âgés n’ont que 25 ans.

Vous avez attendu la 72e minute de jeu pour faire vos premiers remplacements. Pourquoi ?

Le timing était le bon. L’équipe était encore bien en place et je n’avais pas besoin de changer avant ce moment-là. On a fait un double changement avec Verschaeren et Amuzu. Ils ont apporté ce qu’on voulait tout comme Bundu l’a fait comme titulaire. Il fait des pas en avant et était plus présent que lors de son dernier match. Il s’adapte à la Belgique après son passage en Scandinavie.