Vincent Kompany a cru à la victoire dans les dernières minutes: «L’engagement était au rendez-vous mais on a manqué de réalisme»

« Ce n’était pas le match le plus emballant pour le supporter neutre », a admis Kompany au micro d’Eleven Sports. L’ancien Diable rouge s’est avant-tout dit satisfait de l’attitude de son équipe. « J’ai vu énormément d’engagement de la part de notre équipe. Nous avons livré une prestation défensive solide. Les deux équipes ont eu leurs moments dans ce match. De notre côté, nous avons assez bien commencé. On s’est créé des phases assez dangereuses par moments. Lors des dix dernières minutes j’ai cru qu’on allait passer au-dessus mais le résultat me paraît correct. »

Kompany a poursuivi dans le même ordre d’idées. « On s’est procuré pas mal de situations dangereuses et de supériorité numérique mais nous n’avons pas concrétisé. J’avais dit que si on devait commencer le match avec un ordre de priorité, c’était l’engagement qui devait passer en premier. Nous le devions à nos supporters. Je ne peux rien reprocher à mes joueurs de ce point de vue-là. Je peux juste leur reprocher un manque de réalisme. On peut construire à partir de cela et aborder le prochain match avec une sérénité plus importante », a conclu Kompany.