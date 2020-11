Philippe Montanier après le Clasico: «Je voulais de la percussion devant»

Craignant un manque de fraîcheur dans ses rangs en raison de la succession des rencontres tant en championnat qu’en Coupe d’Europe, Philippe Montanier était globalement satisfait de la copie rendue par ses hommes dans la capitale. Il regrettait ce « petit quelque chose en plus » qui aurait pu permettre à son équipe de s’imposer et les déclarations d’Obbi Oularé mécontent de ne pas être titulaire face aux Mauves.

Philippe Montanier, quelle est votre analyse de cette rencontre face à Anderlecht ?

On aurait aimé mieux faire parce que c’était un Clasico et pour nos supporters. Je tiens à souligner que le contexte était particulier en leur absence. Globalement, je suis satisfait de la rencontre. C’était un match équilibré. On a été solide. C’est notre troisième match de la semaine avec deux matches à dix pendant une mi-temps. J’ai eu peur qu’on s’effondre mais on a trouvé de la ressource. On a surtout des regrets dans le dernier geste parce qu’on n’a pas réussi à cadrer assez de tirs alors que je pense qu’on en a eu plus qu’Anderlecht. Il fallait être plus précis et plus tranchant dans les zones de conclusion. Mais les matchs en infériorité numérique ont pesé à certains moments dont ceux où on avait le ballon en zone offensive.

Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi un système de jeu sans attaquant spécifique ?

J’ai mis un homme supplémentaire dans le milieu pour avoir de la maîtrise au milieu. Devant, j’avais besoin de vitesse et de percussion. Raison pour laquelle je n’ai pas mis Obbi Oularé dans le onze. J’ai un groupe et je fais mes choix en fonction des besoins de l’équipe. On a trouvé Maxime Lestienne et Michel-Ange Balikwisha à quelques reprises mais on a manqué un peu de peps en zone de vérité. On a mieux fait en seconde période après avoir eu besoin d’une mi-temps pour trouver nos repères.

Que pouvez-vous nous dire sur la blessure de Noë Dussenne ?

Il a pris un gros coup sur la cheville. On en saura davantage lundi ou mardi sur la gravité de la blessure. C’était limite carte rouge d’après ce que j’entends de la télévision. Avec Vanheusden qui manque déjà dans nos rangs, il faut faire attention en défense centrale parce qu’on n’a plus beaucoup de monde.