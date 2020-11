Anderlecht aurait-il dû finir le Clasico à 10? «On voit sur les images que c’est limite rouge...»

Le Clasico de ce dimanche s’est terminé sur un score nul et vierge, après une rencontre qui n’était pas des plus emballantes. Mais un fait de jeu aurait pu changer complètement la donne ! En effet, après un tacle en retard où il ne touche pas le ballon, le défenseur des Mauves Matt Miazga s’essuie la semelle sur la cheville de Noë Dussenne. L’Américain aurait pu (ou peut-être dû ?) être expulsé, et pourtant... l’arbitre Jonathan Lardot n’a même pas sifflé faute, alors qu’il n’était qu’à quelques mètres de la phase !

« J’ai revu les images, et c’était limite rouge », a commenté Philippe Montanier après la rencontre. Le coach français en a également profité pour donner les premières nouvelles de son élément défensif. « Il a pris un gros coup sur la cheville. On en saura davantage lundi ou mardi sur la gravité de la blessure. Mais, avec Vanheusden qui manque déjà dans nos rangs, il faut faire attention en défense centrale parce qu’on n’a plus beaucoup de monde... »