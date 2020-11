Météo : l’IRM lance une alerte jaune aux conditions glissantes et aux brouillards givrants

L’Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune aux conditions glissantes valables pour l’ensemble du pays à l’exception du bord de mer et de la province de Flandre occidentale. L’avertissement est valable à partir de dimanche soir 20 heures jusqu’à lundi matin 10 heures, indique l’IRM dans un communiqué.

L’IRM prévoit en effet des gelées en de nombreux endroits du pays et recommande dès lors d’être attentif aux plaques de givre locales. Les minima varieront de 0 degré sur l’ouest du pays à -4 degrés dans le centre et descendront entre -5 et -10 degrés en Ardenne.

L’IRM a également publié une alerte jaune au brouillard givrant valable à partir de dimanche soir 21 heures à lundi matin 11 heures et ce pour l’ensemble du pays à l’exception du littoral. Ces brouillards pourront se former durant la nuit et lundi matin par endroits et réduire la visibilité.