Nicolas Gavory sur le point pris par le Standard à Anderlecht: «Il y avait moins d’espaces que contre Poznan...»

Le Clasico Anderlecht-Standard, match vedette de la 14e journée de la Jupiler Pro League ce dimanche au Lotto Park, s’est terminé ce dimanche en début de soirée sans vainqueur et sans but (0-0). Au classement, le Standard dépasse Charleroi et se retrouve dans le précieux Top 4, à la 4e place avec 24 points, un point devant les Zèbres. Anderlecht reste 7e avec 22 unités. Le Beerschot et Genk partagent la première place avec 28 points, un de plus que le FC Bruges 3e (27).