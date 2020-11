L'assureur AXA va céder ses activités dans la région du Golfe (2)

"Les activités d'Axa dans la région du Golfe bénéficieront du leadership et de la taille du Groupe Gulf Insurance", a-t-il ajouté.

Crée en 1962, le GIG est l'un des premiers assureurs de la région du Golfe, avec 2,8 milliards de dollars d'actifs consolidés à fin septembre. Ses actionnaires sont la holding d'investissement Kuwait Projects Co (Kipco), détenteur majoritaire du capital du groupe, et le groupe canadien d'assurance Fairfax.

Le Groupe Gulf Insurance est le plus important groupe d'assurance au Koweït en termes de primes brutes et nettes, avec des activités en assurance vie et non-vie, et en assurance islamique, selon Axa. Il est "devenu l'un des plus grands réseaux d'assurance au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, avec des entités au Koweït, Jordanie, Bahreïn, Egypte, Turquie, Algérie, Syrie, Irak, Liban, Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis".