La bourde de Courtois, Mertens buteur en hommage à Maradona: le week-end des Diables rouges en vidéos

Faux pas ce week-end pour le Borussia Dortmund qui s’est incliné à domicile face au FC Cologne de Sebastiaan Bornauw. Malgré un but de Thorgan Hazard, Dortmund a concédé une défaite qui laisse le Bayern avec quatre points d’avance au classement. Axel Witsel et Thomas Meunier étaient également titulaires pour cette rencontre.

Schalke 04 continue son début de saison cauchemardesque avec une claque 4-1 face au Borussia Mönchengladbach. Le seul but de la rencontre pour les Königsblauen est signé Benito Raman.

Angleterre

Christian Benteke et Michy Batshuayi ont joué quelques minutes pour Crystal Palace ce week-end. Les Eagles ont cependant concédé une défaite, leur troisième lors des cinq dernières rencontres.

Liverpool a partagé l’enjeu lors du match face au Brighton de Leandro Trossard, monté au jeu à la 26e minute pour remplacer un coéquipier blessé. Le VAR a été au cœur d’une nouvelle polémique lors de la rencontre.

Kevin De Bruyne a encore été incroyable du côté de Manchester City ce week-end. Les Cityzens ont écrasé Burnley (5-0) et le Diable rouge s’est offert deux assists, qui portent son compteur à 5 passes décisives en huit rencontres de championnat.

Belgique

Le Sporting d’Anderlecht et le Standard se sont quittés sur un partage dans un Clasico plus que décevant (0-0). Même résultat pour Bruges et Hans Vanaken avec un match nul sur le terrain de l’Excel Mouscron.

Joris Kayembe, buteur, et Charleroi ont été surpris en déplacement à Eupen (3-1). Le Diable rouge a inscrit son premier but de la saison lors de cette défaite des Zèbres.

Espagne

Le Real Madrid a vécu une soirée très compliquée samedi face à Alavés et les Diables rouges du club voudront certainement oublier rapidement cette mésaventure. Thibaut Courtois a été auteur d’une bourde monumentale qui a offert un but aux adversaires. De son côté, Eden Hazard a été contraint de sortir avant la demi-heure de jeu à cause d’une nouvelle blessure.

France

L’Olympique lyonnais, avec Jason Denayer titulaire, a déroulé face à Reims et continue sur sa belle lancée avec un quatrième succès lors des cinq dernières rencontres de championnat.

Rennes, avec Jérémy Doku, n’a pas pu faire mieux qu’un partage en déplacement à Strasbourg.

Italie

L’AC Milan était orphelin d’Ibrahimovic ce week-end mais a quand même écarté la Fiorentina 2-0. Alexis Saelemaekers était titulaire dans les rangs milanais. L’AC reste au sommet du classement général avec cette victoire et reste invincible cette saison.

Romelu Lukaku est monté au jeu à dix minutes du terme lors du match entre l’Inter et Sassuolo. Une victoire 0-3 pour les Nerazzurri qui confortent leur seconde place au classement juste derrière leur rival milanais.

Naples a probablement rendu l’hommage parfait à Diego Maradona ce week-end en battant la Roma 4-0. Un festival offensif auquel a pris part Dries Mertens, devenu la saison dernière meilleur buteur de l’histoire du club devant l’Argentin, décédé mercredi à l’âge de 60 ans.