Edinson Cavani risque trois matches de suspensions pour propos raciste sur Instagram

Le Clasico de l’ennui. Si Vincent Kompany et Philippe Montanier ont loué à l’issue de ce nul blanc qui n’a jamais aussi bien porté son nom l’engagement, l’organisation et la mentalité de leur équipe, rarement un Clasico n’aura affiché un tel niveau. Pas de jeu, pas d’occasions et fatalement pas de but. Circulez y avait rien à voir !