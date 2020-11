L'Italie impose une amende à Apple pour des pratiques commerciales trompeuses

Le géant américain de la technologie n'a pas précisé que cette caractéristique existait uniquement "dans certaines conditions spécifiques", soit par exemple lors de tests en laboratoire avec l'utilisation d'eau statique et pure, "et non dans des conditions normales d'utilisation", a souligné l'autorité.

Les modèles concernés sont les iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11pro et iPhone 11 pro Max.