Coronavirus: la Ville de Bruxelles met en place un dispositif pour éviter les foules dans le centre

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), a appelé les visiteurs à différer leur passage si la Grand-Place devait se trouver trop fréquentée. Et dimanche soir déjà, la police intervenait pour restreindre l’accès.

Ce samedi, des milliers de personnes se sont serrées dans les venelles adjacentes à la Grand-Place et se sont retrouvées en masse devant l’Hôtel de Ville, pour admirer le sapin et le jeu de lumière. Des images qui ont choqué alors que la veille le Comité de concertation venait de réaffirmer la gravité de l’épidémie.

Réouverture encadrée rue Neuve

La rue Neuve sera divisée afin d’assurer un flux permanent dans les deux sens et d’éviter des attroupements statiques, au moyen de barrières Nadar, un marquage au sol, des arches sanitaires aux accès, et de la signalétique préventive. La présence de stewards et de policiers permettra une limitation d’accès, ainsi qu’un système de comptage dynamique en temps réel de la fréquentation.