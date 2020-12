Emiliano Bonfigli préface la cinquième journée de la Ligue des champions: «Bruges m’inquiète un peu défensivement»

Nouvelle semaine de Ligue des champions avec la cinquième journée de la phase de poules. Si certaines formations ont déjà validé leur ticket pour les huitièmes finales, d’autres billets devraient encore être distribués. Emiliano Bonfigli, le commentateur de la compétition pour RTL Sports, préface les principales affiches au programme… Liverpool – Ajax (mardi, 21h00 – Direct sur Club RTL) : « Pas de grand danger pour les Reds » « C’est vrai que la course à la qualification est relancée après la défaite de Liverpool la semaine dernière, mais je ne pense pas que les Reds sont en grand danger quand même. Certes, ils ont grillé un joker dans cette phase de poules, mais ce ne sera pas préjudiciable pour la suite de la compétition. Cette contre-performance contre l’Atalanta était une surprise, il faut le dire, mais ce n’est pas dramatique non plus, dans la mesure où l’équipe de Klopp enchaîne les matches et les grandes prestations depuis plus de deux ans. Avec quelques blessures à la clé. Il n’y a pas encore péril en la demeure. Une victoire contre l’Ajax et la qualification pour les huitièmes de finale sera confirmée.

En face, l’Ajax reste une équipe en grande confiance avec six victoires consécutives et huit buteurs différents lors des dernières rencontres. Même si le club a été dépouillé avec les départs de Van de Beek, Ziyech, De Ligt ou De Jong, il continue à faire du très bon boulot en misant sur les jeunes du cru. Il est vrai que l’Ajax n’a plus le même niveau qu’il y a deux ans, mais cela fait partie de l’évolution d’un club avec des générations parfois meilleures que d’autres. En tout cas, avec Liverpool, l’Atalanta et l’Ajax, c’est un groupe très sympa pour voir du football comme on l’aime. »

Atlético Madrid – Bayern Munich (mardi, 21h00) : « Une chance à saisir pour les Colchoneros » « Le Bayern Munich est égal à lui-même depuis le début de saison. Les Bavarois en sont maintenant à 15 victoires consécutives en C1. Ils sont déjà qualifiés et assurés de terminer à la première place du groupe, je pense qu’ils vont faire un peu souffler certains joueurs. Mais, malgré cela, cela restera un onze de base très compétitif quand on connaît la profondeur du noyau. Pour moi, c’est une chance que l’Atlético Madrid doit saisir pour éviter de se mettre dans les problèmes avant le dernier match contre Salzbourg. Les Colchoneros ont le couteau sous la gorge, un faux pas est clairement interdit. Ils vont devoir gérer cette pression. Je ne les vois pas infliger une correction au Bayern, mais un partage me semble tout à fait possible. Pour eux, l’essentiel sera d’assurer cette seconde place avant de tirer un gros poisson pour les huitièmes de finale. Depuis plusieurs semaines, les hommes de Diego Simeone peuvent compter sur Yannick Carrasco quand on fait appel à lui. J’apprécie particulièrement son retour en forme et ses qualités que l’on avait pu voir avant son départ pour le Chine. »