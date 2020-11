Plan de relance wallon: 6.000 contributions citoyennes déjà enregistrées

La consultation populaire lancée par la Wallonie dans le cadre de son plan de relance Get up Wallonia a enregistré quelque 6.000 contributions depuis son lancement à la mi-novembre, a indiqué le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, lundi, en commission du parlement régional.

D’une durée totale de cinq semaines, l’initiative est censée permettre à chaque citoyen d’avancer ses propres propositions pour envisager l’après-covid, via la plateforme ’mawallonie.be’ ou en remplissant un questionnaire disponible dans les administrations communales et les espaces Wallonie.

Les données collectées jusqu’au 21 décembre feront l’objet d’une double analyse, visant d’une part la hiérarchisation des thématiques et des propositions des citoyens et, d’autre part, la mise à jour des consensus et dissensions entre ces différentes propositions. Toutes les contributions, traitées sur un pied d’égalité, seront intégrées dans la démarche. Elles ne seront ni interprétées, ni modifiées. Une synthèse sera ensuite transmise au gouvernement qui compte sur la mise en place des premières mesures dès le mois de mars.