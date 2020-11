Laporta veut redevenir président du FC Barcelone: il mise tout sur Messi et…Guardiola!

« Ce serait fantastique d’avoir le leadership de Messi plus longtemps sur notre terrain », a déclaré Laporta. « Nous savons qu’il ne peut pas jouer éternellement, mais il a encore quelques années devant lui au plus haut niveau. »

L’Espagnol de 58 ans a été président du club catalan entre 2003 et 2010. Sous sa coupe, Barcelone a remporté deux fois la Ligue des Champions (2006 et 2009). En 2009, il a également connu la saison la plus prolifique du club qui a remporté six trophées. En 2010, Sandro Rosell a pris sa succession, suivi de Josep Bartomeu quatre ans plus tard.