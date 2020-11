Coronavirus - Les propos de Vandenbroucke "maladroits ou scandaleux", "choquants" selon l'UCM et le SNI

Elle déplore encore que le dernier comité de concertation était "une nouvelle fois tardif et filandreux" et ne présentait pas de décisions claires dans tous les cas. "Jouer au détective pour savoir si l'on peut rouvrir, et dans quelles conditions, donne le sentiment d'être tenu pour quantité négligeable et provoque le rejet", relève-t-elle.

UCM demande aussi des perspectives claires pour l'horeca, les cinémas et les théâtres, ainsi que pour tous les autres lieux où des précautions sanitaires sont possibles. "Une gestion sérieuse de l'épidémie doit permettre de connaître les lieux et comportements à risques et d'agir de façon ciblée. Les entrepreneurs ne peuvent pas aborder 2021 sans savoir quand et comment ils pourront rouvrir et sur quelles aides ils pourront compter", conclut-elle.

Même son de cloche du côté du Syndicat neutre pour indépendants (SNI) qui qualifie les propos du ministre de "choquants, irrespectueux et irresponsables". "Le ministre est un homme intelligent. Nous n'imaginons pas que c'est effectivement ce qu'il a voulu dire. Nous n'exigeons pas des excuses mais il doit avoir le courage de réexpliquer. Dans le cas contraire, ce serait faire fi de 35.000 indépendants, de leur famille et de celle de leurs employés", a réagi le SNI, estimant que Frank Vandenbroucke doit également faire cette mise au point pour tous les secteurs qui sont encore fermés, comme les professions de contact.