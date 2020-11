Coronavirus: un Noël peu festif en Belgique, qu’en est-il chez nos voisins européens?

Les autorités ont refusé de parler d’« assouplissement » ce vendredi soir, à l’issue du Comité de concertation. On n’élargit pas la bulle sociale, même pas pour les fêtes.

France

Lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a détaillé le plan de déconfinement français, qui se déroulera sur plusieurs semaines. Pour Noël et Nouvel An, le Président est prêt à lâcher un peu de lest si les chiffres le permettent. Le couvre-feu, par exemple, sera levé pour les deux réveillons. Aucune limitation du nombre d’invités n’a été formulée, même si le gouvernement appelle à la prudence.