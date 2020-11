Sporting de Charleroi: les solutions en défense ne sont pas légion

Willems ayant écopé de son cinquième carton jaune de la saison au Kehrweg, Flanagan n’étant pas encore au point physiquement et Goranov pas encore totalement remis de sa blessure à la cheville, ils ne sont plus que cinq défenseurs à être sélectionnables et le remplacement du Français se jouera donc entre Diagne et Zajkov, le premier partant avec une (grosse) longueur d’avance malgré son manque de temps de jeu, lui qui n’a plus commencé un match depuis le déplacement à Mouscron le 27 septembre dernier.

Dans ce contexte, les nouvelles concernant l’état physique de Kayembe, qui a fini la rencontre en boitant suite à un coup reçu en fin de match vendredi, étaient forcément très attendues et, fort heureusement, elles sont plutôt rassurantes. Le Diable rouge devrait bel et bien être en mesure de tenir sa place ce mercredi alors que le T1 carolo ne pourra toujours pas compter sur les services de Flanagan et Goranov, donc, mais aussi de Diandy, Bruno et Teodorczyk.