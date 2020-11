Un participant au Vendée Globe repéré sur son radeau de survie

Kevin Escoffier a été repéré sur son radeau de survie par Jean Le Cam lundi en fin d’après-midi. Le skipper du PRB avait déclenché sa balise de détresse plus tôt dans l’après-midi et avait signalé que son « PRB » avait une importante voie d’eau. Il occupait la 3e place du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance.

Jean Le Cam (Yes We Cam !), 4e, parti à sa rescousse, « est arrivé sur zone et voit Kevin dans son radeau de survie », a annoncé PRB sur son compte Twitter. Le Cam va déplomber son moteur afin de récupérer son infortuné collègue.