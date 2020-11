Super novembre pour le BEL 20 avec un gain de 20,50 pc

Telenet (35,80) emmenait les hausses avec un gain de 2,11 pc, Orange Belgium (16,16) et bpost (10,14) reperdant par ailleurs 1,10 et 2,97 pc. AB InBev (55,88) était négative de 2,39 pc, KBC (58,40) et ING (8,18) de 2,14 et 2,86 pc, Ageas (41,22) de 1,51 pc. arGEN-X (239,20) progressait de 1,79 pc contrairement à Galapagos (103,15) qui reculait de 1,86 pc en compagnie de Solvay (95,84) et UCB (89,56), en baisse de 0,68 et 1,08 pc. GBL (81,68) et Ackermans (122,00) abandonnaient 1,50 et 2,09 pc alors que Sofina (266,00) et WDP (28,40) étaient en hausse de 1,14 et 0,78 pc, Colruyt (50,02) gagnant 1,71 pc alors qu'Aperam (32,00) et Umicore (37,57) reperdaient 2,41 et 1,93 pc.

Hors indice, Unifiedpost (21,30) avait ramené son avance à 7,1 pc alors que les résultats d'Ascensio (48,55) étaient accueillis par une hausse de 3 pc. Roularta (14,50) reperdait 4,3 pc alors que Shurgard (35,50) s'appréciait de 4,1 pc, Nyrstar (0,62) de 12,5 pc et Picanol (61,00) de 2,7 pc. Kinepolis (36,55) et D'Ieteren (58,40) reculaient de 2,3 et 2 pc, Euronav (6,59) et Exmar (2,50) de 3,3 et 3,1 pc, Econocom (2,37) et EVS (14,60) de 3,1 et 3,3 pc. Acacia Pharma (2,42) et Biocartis (4,80) abandonnaient enfin 3 et 2,2 pc alors que Bone Therapeutics (3,12) gagnait 1,3 pc.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,1964 USD, contre 1,1977 dans la matinée et 1,1946 vendredi. L'once d'or cédait 9,80 dollars à 1.772,75 dollars et le lingot se négociait autour de 47.650 euros, en recul de 340 euros.