Axel Hervelle raccroche après 20 ans d’une carrière exemplaire

Sa passion est intacte. Mais le corps est usé tant il ne s’est jamais économisé. Son engagement total était même devenu son identité. Or, cela faisait 20 saisons qu’Axel Hervelle laissait toute son énergie sur les parquets ! À 37 ans, le Liégeois, papa de deux enfants, qui avait remis en question sa décision annoncée début de saison passée, frustré de ne pas avoir pu la conclure, a officialisé sa retraite sportive via ses propres réseaux. Mais c’était un secret de polichinelle dès lors qu’il n’avait pas entamé cette campagne sous le maillot des Spirous, seulement le quatrième seulement de sa magnifique carrière, témoin d’une fidélité devenue rare.

S’il était revenu en Belgique il y a deux ans, après avoir côtoyé les sommets d’Europe en Espagne, avec le Real Madrid puis Bilbao, c’était dans l’optique d’une reconversion promise à Charleroi. Capitaine emblématique du retour de l’équipe nationale sur la scène européenne, avec 134 sélections, 3 de moins que le record de Christophe Beghin, il a accéléré le virage belge des Spirous et soutenu leurs investissements dans la formation. La crise sanitaire, qui fragilise le club au point qu’il a demandé une procédure de réorganisation judiciaire, pourrait y influencer son avenir de directeur sportif. Mais Hervelle n’en opère pas moins au quotidien, en soutien du staff.

Détecté et formé par Niksa Bavcevic à Pepinster jusqu’en 2004, il a remporté le titre dès sa première saison puis la Coupe Uleb avec le Real, avant de quitter Madrid pour le pays basque. Sa belle histoire y durera 9 ans avant de s’éteindre sur une relégation. L’un des meilleurs joueurs et plus illustres ambassadeurs de notre basket reste aussi le seul Belge drafté en NBA : il n’y a jamais joué, mais ses droits viennent… d’être échangés entre Houston et New-York !