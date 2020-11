Une erreur de Tielemans puis un hommage à Diop en Premier League: Leicester dominé par Fulham (1-2, vidéo)

Leicester a manqué une belle occasion de rejoindre Tottenham et Liverpool en tête de la Premier League anglaise de football. Les Foxes, avec Youri Tielemans et Dennis Praet au coup d’envoi, ont été surpris lundi soir au King Power Stadium 1-2 par Fulham. Les buts de Lookman (30e) et Cavalmeiro (36e, sur penalty) n’ont pu être compensés partiellement qu’en fin de match par Barnes (86e). Leicester reste 4e du classement avec 18 points après la 10e journée. Les promus de Fulham quittent la zone rouge et se retrouvent 17es avec 7 points au soir de leur 2e succès de la saison.

Tielemans aurait pu libérer Leicester dès la 19e minute mais sa superbe demi-volée s’est écrasée sur le poteau. Fofana a lui aussi frappé le cadre juste après (20e). Leicester semblait sur le point de traduire sa supériorité.

Fulham mit fin à cet espoir. Après une première tentative de Robinson, Lookman trompait Schmeichel à la demi-heure de jeu sur un contre successif à une passe loupée de Tielemans. Le buteur a ensuite rendu hommage à Bouba Diop, décédé à 42 ans. La douche froide devint glacée six minutes plus tard. Cavaleiro convertissait un penalty accordé à la suite d’une faute de Fuchs.