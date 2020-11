Le Standard jouait un amical ce lundi: Carcela et Avenatti battus 2-1 par Seraing

Après y avoir affronté tous ses opposants, le Standard peut se satisfaire d’une chose au sein du Top 7 : il n’a perdu aucun de ses matches face aux six autres équipes qui le composent, et possède pour l’instant le meilleur bilan comptable. Des statistiques qui dénotent par rapport aux saisons précédentes, même si le club liégeois doit encore se déplacer à Genk et à Bruges d’ici la fin de la phase classique.