Rousseau défend Vandenbroucke et critique l’approche du MR qui «nous a mis dans la m…»

M. Rousseau était interrogé au sujet de la déclaration du ministre Vandenbroucke selon laquelle la fermeture des magasins non essentiels avait été destinée à créer un effet de choc, et des critiques qui ont suivi.

« Au moment où la deuxième vague a frappé fort et que les hôpitaux se plaignaient de la situation, nous avons dû intensifier la lutte contre le virus sur tous les fronts », a déclaré le président du spa.a. « Les deux seules exceptions autorisées ont porté sur l’autorisation des écoles à rester ouvertes et sur la sortie du domicile sans avoir besoin de certificat, comme en France… Nous avons dû prendre le virus par la peau du cou et limiter le nombre de contacts et donc le nombre d’infections », a-t-il ajouté.