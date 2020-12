Anderlecht bat le RWDM en amical, de l’observation pour le premier jour de Luc Nilis

Les Anderlechtois ont battu le RWDM 6-1, lundi, dans un match amical joué à Neerpede. La première mi-temps, disputée par une équipe essentiellement composée de joueurs de l’équipe première qui n’étaient pas titulaires lors du Clasico, s’est soldée sur le score de 4-1 avec un triplé de Bakkali et une réalisation de Dimata côté Mauves. On soulignera que Mohamed Dauda faisait partie de cette « équipe A ». Le second acte a vu une formation anderlechtoise, avec une majorité de U21, inscrire encore deux buts grâce à un doublé d’Antoine Colassin. Le jeune gardien Bart Verbruggen a joué toute la rencontre.

L’équipe de la première mi-temps était la suivante : Verbruggen, Sardella, Luckassen, Vranjes, Lawrence, Zulj, Ait El Hadj, Verschaeren, Dauda, Bakkali, Dimata.

La première de Nilis

Luc Nilis a vécu le premier jour de ses deux semaines de « stage », lundi à Neerpede.