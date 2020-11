L’Antwerp s’est fait peur face à OHL, 250e match en D1A de Refaelov (vidéo)

Avec quatre buts tombés dans les dix-sept premières minutes, le début de la rencontre donna le ton. L’Antwerp mit le feu aux poudres. Deux centres allaient leur apporter autant de buts. Le premier, un corner de Rafaelov était converti de la tête par Batubinsika dès la 5e. Trois minutes plus tard, c’est de la droite, cette fois, que Seck déposa le ballon sur le front de Mbokani (2-0).

OHL, loin d’accuser le coup, se lança à son tour à l’offensive. Une faute grossière de Haroun sur Henry était sanctionnée d’un penalty. Thomas Henry le transforma (2-1, 11e). Et l’incroyable se produisit quand, lancé en profondeur par Henry, Sowah mystifiait l’axe central de la défense anversoise et égalisait (2-2, 17e). Le Ghanéen aurait pu faire encore mieux à la 22e mais il tergiversa trop.

Si plus rien ne fut marqué avant la pause, ce n’est pas faute d’avoir essayé, en particulier l’Antwerp. Miyoshi (23e, 25e), Batubinsika (24e) furent les plus proches tandis que les coups de coin se multipliaient en faveur du Great Old.