Excel Mouscron: Dimitri Mohamed sort de la sélection

« C’est bien sûr plus difficile pour moi de faire des choix après le match de dimanche », confie Jorge Simao. « Je suis très fier des joueurs qui ont intégré l’équipe samedi. Je ne leur ai pas fait de cadeau. S’ils ont joué, c’est parce qu’ils le méritaient. Ils me mettent dans une situation plus difficile, mais ça reste une situation confortable. Si un tel est absent, je sais que j’ai des solutions de rechange. Mais cette situation me demande davantage de réflexion ».