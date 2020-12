Voile: Kevin Escoffier sauvé par Jean Le Cam au Vendée Globe (vidéos)

« Il est à bord avec Jean ! On vient de le voir », ont annoncé les organisateurs, après de longues heures d’attente et d’angoisse, soit depuis le moment où le skipper de PRB avait annoncé avoir quitté son bateau (qui a sans doute coulé depuis) pour embarquer d’urgence à bord de son radeau de survie, à la frontière avec l’océan Indien, à 600 milles dans le Sud-Ouest du cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud.

Kevin a pour l’heure uniquement été aperçu à bord de Yes We Cam ! (le bateau de Jean Le Cam) via une vidéo en direct car Jean Le Cam avait branché son système vidéo durant toutes les opérations de recherche. Personne n’a encore pu échanger avec le skipper de PRB qui est juste apparu souriant, emmitouflé dans sa combinaison de survie aux côtés de Jean Le Cam.

Le Cam guidé par la direction de course

Jacques Caraës, le directeur de course, raconte : « Nous avions renvoyé Jean sur une position reçue par le CROSS Gris Nez, position émise par la balise de détresse du bord EPIRB. La simulation de dérive de Météo France correspondait aussi à cette trace. Jean a fait route à 00h15 TU (1h15 heure française) sur notre ordre pour rejoindre ce point à vitesse réduite. Il n’a trouvé personne à la position donnée. Il a ensuite repris sa route au Sud-Est pendant trois-quarts d’heure – une heure. Alors qu’il progressait à 1,5 nœud dans un vent de 20-25 nœuds sous voilure très réduite (3 ris dans la grand-voile et sans moteur), il a disparu de l’écran et nous l’avons entendu parler. On ne voyait plus personne. Puis, quelques minutes après 1h06 TU, soit 2h06 heure française (heure à laquelle il a dû précisément récupérer Kevin à son bord), Jean est redescendu à la table à cartes, puis nous avons vu Kevin arriver dans son dos en combinaison de survie. Ils sont apparus quelques secondes, en forme tous les deux avant que la vidéo ne coupe. Il va bien. Tout le monde va bien. Ils se remettent ! ».